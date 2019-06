Ema abiellus uuesti soomlasega ja see soomlasest kasuisa ka lapsendas mu. Nüüd minu pärisisa suri. Kas mul on õigus oma pärisisa järelt pärida? Või on nii, et kui kasuisa on mind kunagi lapsendanud, siis mul pole enam õigus oma bioloogilise isa vara pärida?