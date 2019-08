Jutud MRP kokkuleppest ilmusid juba 1920ndatel aastatel. Miks Eesti juhtkond neid ignoreeris?

Kui 1939. aasta 1. septembri hommikul saabus teade, et Saksa väed on ületanud Poola piiri ning nende riikide vahel on alanud sõda, oli uudis ärevaks kõneaineks ka Eesti sõjavägede staabis. “Peatselt pärast Ülemjuhataja saabumist staapi teatas tema adjudant, et Ülemjuhataja kutsub,” on meenutanud sõjavägede staabi 1. osakonna toonane ülem kolonelleitnant Alfred Luts.

Ülemjuhataja Johan Laidoneri tööruumi kogunesid sõjaminister kindralleitnant Paul Lill, sõjavägede staabi ülem kindralleitnant Nikolai Reek, välisministri abi Oskar Öpik, 3. diviisi ülem kindralmajor Herbert Brede ja sõjavägede staabi mitmed osakonnaülemad.