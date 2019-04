JUUBELIPIDU 150 | Austerlanna ja ungarlane langesid koorilaulu lummusesse

Tema lugu on järgmine: ”Gümnaasiumi lõpetamise järel liitusin Euroopa vabatahtliku teenistusega ja alustasin tööd Tartus trüki- ja paberimuuseumis. Et Austrias olin ma palju laulnud tundsin sellest puudust oma esimestel Eestis veedetud kuudel. Nii otsisingi liitumiseks koori kuni leidsin Tartu Noortekoori.

Kuna kooriproovid toimuvad ju eesti keeles oli algus raske, aga õnneks aitasid kaasaluljad mulle nii sõnu kui õpetusi tõlkida. Eestis koori liikmes olemine pole üksnes laul ja muusika, see on Eesti kultuurist osa saamine, Eesti hingega tutvunmine. Just kooris lauldes saan ma aru kui uhked on eestlased oma kõrge koorikultuuri üle. Olen väga õnnelik, et saan ka ise sellest osa.”

Andke aga teada!



Laulu- ja tantsupeole pürgivate välismaalaste lühiportreesid saab tulevikuski lugeda Maalehe veebist. Kui ka teie välimaalastest tuttavad on osalejatena laulu- ja tantsupeole tulemas, tänan ette, kui nende laulu- ja tantsulood jõuavad meiliaadressile rein.sikk@maaleht.ee koos paari särava ja suureformaadilise fotoga.

Samuti ootame välismaal tegutsevate eestlaste kollektiivide lugusid.

Avaldame rõõmuga!