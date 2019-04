JUUBELIPIDU 150 | Jaapanlannast Eesti rahvatantsija Murasaki Kaij saab Tartu tantsurühmas kõva kooli

Eestimaa laulu- ja tantsupidu pole ammugi enam üksnes eestlaste pidu. Maaleht on tänaseks tuttavaks saanud enam kui kümne rahva poegade ja tütardega, kes kõik me juubelipeole pürivad. Neljapäevases paberlehes tegime pikemalt tutvust Walesi taluniku Gwyn Jonesiga, kes lõõritab lõokesena me koorilaulu.

Aga see pole pole sugugi kõik!

„Murasaki Kaij on pärit kunagisest Jaapani keisririigi pealinnast Kyotost, kus elanikke pisut rohkem kui Eestis kokku. Seal oleks ta asunud juba keskkooli astmesse õppima, aga siin õpib 9. klassis Tartu Tamme Koolis, oma vahetuspere-õega ühes klassis.

Florian Pley on Eestisse tulnud Saksamaalt, linnast nimega Düren. Praegu õpib ta Tartu Jaak Petersoni Gümnaasiumi 10. klassis,” nii tutvustab YFU rahvatantsurühma juht Raul Markus oma tantsijaid.

Ta lisab: „Meie rahvatantsurühm koondab tantsuhuvilisi eesti noori, kes on muuseas MTÜ YFU Eesti kaasabil käinud keskkooliõpingute ajal vahetusaastal maailma avastamas ning õpivad nüüd Eesti kõrgkoolides. Nii tantsivad meie rühmas ka kaks praegust vahetusõpilast Saksamaalt ning Jaapanist.