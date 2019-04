JUUBELIPIDU 150 | „Šokolaadi kepikesed” meenutavad poole sajandi tagust laulupidu

Teatri- ja muusikamuuseumi laulupeomälestuste korje esimene kokkuvõte ilmus Maalehes pealkirja all: „Laulupidu 1947: Isa silmad läksid märjaks ning ta hoidis kõvasti-kõvasti lapsel käest.”

Jätkame mälestuste avaldamist.

Meeli Müller kirjutab: "Minu laulupeo lugu on pikk pea 54 aastat. Olen neid imelisi kultuurisündmusi näinud nii seest kui väljast. Algas kõik 1965. aastal, kui käisin Rakvere I Keskkooli lastekooriga Nõukogude Eesti XVI üldlaulupeol Tallinnas. Sellest peost on meelde jäänud vaid magamine koolimaja võimlas heintel või õlgedel, mis oli väga ebamugav. Laulukaare all proovis sõin laulmise ajal mureleid, selle asemel, et laulda. Piinlik küll! Dirigentidest mäletan Karl Leinust.

1969. aasta üldlaulupeo ajal olin maal kodus perenaine, kuna ema läks seekord laulupeole. Ta tõi sealt kaasa palju toredaid muljeid ja spetsiaalselt peoks valmistatud „Kalevi“ kaunilt kujundatud karpe šokolaadikompvekkidega. Eriti meeldisid „Šokolaadi kepikesed“."

Meeli Müller saatis ka foto segakoorist Olevine ENSV Ülemnõukogu Presiidiumi hoone trepil 20.07.1985 aastal. Täna tunneme seda maja Kadriorus presidendi kantseleina.

250 kirgast mälestust