Juulis toimuval avatud talude päeval osaleb üle 300 talu

Kõige rohkem talusid on sel aastal avatud Harjumaal (45), lisaks on rohkearvuliselt esindatud ka näiteks Pärnumaa (42) ja Saaremaa (32). Üle poole taludest ootab külalisi ka juba 20. juulil, kuid kõik talud on avatud pühapäeval, 21. juulil.

Juulikuust alates on võimalik mitmelt poolt leida ka avatud talude päeva paberkaarte, kus on ära toodud, mis talud avatud on, millistel päevadel nad uksed avavad ning millega tegelevad. Kaarte leiab Alexela ja Circle K tanklatest ning Selveritest üle Eesti, samuti ka Elroni rongidest. Lisaks võib neid küsida ka erinevatest turismiinfopunktidest ja Maaeluministeeriumi valvelauast. Samuti on avatud talude päeva telk esindatud laulupeol Eesti toidu alal, kust kõik soovijad paberkaardi saavad.

Lisaks paberkaartidele on avatud talud esindatud ka kahes mobiiliäpis. Avatud talude päev teeb koostööd nii Navicupiga, kes on sel aastal arendanud ka laulu- ja tantsupeo ametliku äpi, ning Ajujahi võistlusel osalenud rakendusega GoInvite, kuhu talud saavad oma programme ja üritusi sisestada.

Avatud talude päeva juhatab sel aastal sisse kukk Porthose ringreis mööda Eestimaad. Porthose avastusi ja humoorikaid mõtteid saab jälgida tema Instagrami kontolt @kukkporthos.

Avatud talude päeva ametlik meediapartner on Maaleht ning suur sõber TV3, kes aitavad inimestel kirjus ja mitmekesises talude valikus paremini orienteeruda.

Rohkem infot osalevate talude kohta leiab avatud talude päeva veebilehelt www.avatudtalud.ee. Samuti on Maaeluministeerium loonud Facebooki sündmuse, kuhu jooksvalt värskemat informatsiooni hakkab lisanduma.