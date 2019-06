Kliima soojenemine Eestis viimase umbes 50 aasta jooksul on vaieldamatu fakt. Selles kahtlejatele tasub vaid mõõtmiste kokkuvõtteid näidata või nad siis eakamate inimestega kokku viia. “Kus vanasti olid talved, nüüdsetest külmemad ja lumisemad,” võib siis kuulda õhkamist. Kui vaielda saab, siis vaid selle üle, kas ilma soojenemine on inimese põhjustatud või tulnuks see nii ehk naa.