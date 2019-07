Ka toiduamet leidis Sepakõrtsi talu maasikatest keelatud aineid

Veterinaar- ja toiduamet võttis 28. juunil ise keskturult Sepakõrtsi talu maasikatest proovi ja põllumajandusuuringute keskuse jääkide ja saasteainete laboratoorium tuvastas antud proovist taimekaitsevahendijääke ditiokarbamaate. Tulemus jäi alla kehtestatud piirnormi (MRLi), teatas VTA. Ditiokarbamaadid ei ole Eestis lubatud kasutamiseks maasikate korral.

Maaülikooli toidu- ja keskkonna toksikoloogia professori Tõnu Püssa selgitas, et ditiokarbamaadid ei ole mitte üks, vaid terve rühm lähedasi aineid, mida kasutatakse fungitsiididena ehk taimede seenhaiguste tõrjeks. Need on kerged närvimürgid, aga ka hormoonsüsteemi häirijad. Mürgisuse ühiseks alusühendiks enamikel loetakse metaboliiti väävelsüsinikku (CS2), mis on ka nende summaarse sisalduse määramise aluseks erinevates toiduainetes.

Põllumajandusamet võttis maasikaproovi talu põllult ja sellest ei leitud ühtegi taimekaistevahendi jääki. Maasikad müünud ja enda sõnul ise kasvatanud Sepakõrtsi talu perenaine vandus käsi südamel, et ta pole oma marjapõldu mitte millegagi pritsinud.

Kuna turult võetud kahest proovist leiti keelatud taimekaitsevahendite jääke ja põllult võetud proov oli „puhas”, kahtlustab põllumajandusamet, et turul oli tegu importmarjadega, mida müüdi Eesti maasikate pähe. Uurimine jätkub. „Teeme kõik, et kogu tõde välja selgitada,” kinnitati põllumajandusametist.

Toidu kohta valeandmete esitamisel on juriidilist isikut võimalik toiduseaduse alusel trahvida kuni 2600 euroga ja toidu suhtes esitatud nõuete rikkumisel karistatakse rahatrahviga kuni 3200 eurot.