Reformi­erakond ja sotsid tahavad korraldada erakorralisel riigikogu istungil peaministri umbusaldushääletuse. Mida see endaga kaasa toob?

Minu pikk parlamendikogemus ütleb, et Reformierakond püüab selle ideega mängimisest saada endale piisavalt kaua kestvaid mõnupunkte. Kogu opositsiooni rõõm kestab senimaani, kuni umbusaldust pole sisse antud. Aga niipea, kui see on sisse antud, toimub usaldushääletus, ja me teame, et Ratasel on parlamendi enamus, Eesti parlament usaldab Jüri Ratast.

Praegu siis Ratase valitsus jätkab, kuni EKRE jälle midagi korraldab?