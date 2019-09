KADUVAD VIIEEUROSED | Kas pankade salasepitsus või pseudoprobleem?

Miks teete ise elu keeruliseks? Vaesem rahvas, makske kaardiga nagu enamus valgeid lääne inimesi ja elu palju mugavam!

Väga vajalik

Rohkelt on neid, kes toovad näiteid, milleks ikkagi viieeurosed ära kuluvad.

Lapsel on viiekas väljavõtmiseks just kõige õigem rahatäht.

Juhtub, et polegi sealt automaadist rohkem võtta kui see viimane viiekas, abiks ikka. Näiteks Swedbanki Foorumi kontoris 5-euroseid ei väljastata, aga Viru Keskuses küll, siis on nende juures meeletud sabad, eelkõige noori, pensionäre. Kõikjal ei saa kaardiga maksta!

Sularahal ainult 5 eurostel mõte ongi. Näiteks baaris maksmisel. A la tagasi pole vaja

10, 20 ja 100 eurostega ei saa juuksuris maksta. Poes ma kasutan kaarti. Automaadist ma vaid viieseid võtangi, ühtegi muud suurust vaja pole.

Mina võtangi automaadist 15 euro kaupa, et saaks viiekaid. Käin palju laatadel ja kirbukatel, seal käib elu ikka sullis.

... võib ju 5 eurot olla prügi, aga mulle on see kahe päeva söögiraha!

Mind on see lausa vihale ajanud, et 5-euroseid ei saa, sest tegelikult just väikeste rahatähtede pärast ma seda sularaha ju automaadist välja võtangi. Ei ole see kaardiga maksmine nii levinud igal pool midagi ja küllalt on üritusi ja olukordi: laadad, tänavakohvikud, ka osa teenuseid jms, kus pangakaarte kasutada ei saa või on arveks nii väike summa, et kaardimakse tundub asjatu sebimine või on vaja sõbrale kinopilet välja maksta või muul sellisel vajadusel, mil just on vaja täpset summat ja väikest raha. Kõik suuremad ostud saab ju enamasti niikuinii kaardiga maksta. See on paras ülbuse võit...

No minu teele on küll ainult need automaadid ette jäänud, kus 5-euroseid ei väljastata. Et kas pean selle nimel hakkama veel lisatööd tegema, et tuvastada, mis sorti automaadiga kuskil tegu ? Ja isegi kui nüüd meenutama hakkan, siis ka need automaadid, kus ainult väljastatakse, ei anna alati 5-euroseid.... ju siis otsa saanud. Järelikult nõudlust nende 5-eurostele ikka on.

Klientide soovid

Arusaamatust on tekitanud pankade väide, nagu oleks sularahaautomaatides viieeurostest loobumine klientide huvides.

Kas tõesti on olemas selline inimene, kes helistab panka ja ütleb et ärge andke mulle enam 5 eurosid automaadist..

Kui sealt midagi võtan, siis just nimelt viiekaid. Mida lollust need pangad ajavad vastutulekust.

Eks suurimaid sigadusi tehakse ikka "kliendile vastu tulles".

Pankade salaplaan



Mitmed kommentaatorid arvavad, et sularahata elu pealesurumine on pankadepoolne teadlik poliitika.

See näitab tegelikult, et pangad teevad kõik, et sularahaga maksmine oleks võimalikult ebamugav ja kõik maksaksid kaardiga, mis neile kasulikum.

Sularahata elu surutakse meile nüüd jõuga peale.

Sularaha kaotamine ongi ju pankade eesmärk. Alustatakse ikka vaikselt ja väiksematest kupüüridest, mõne aja pärast selgub et rahvas soovib kangesti 10-ja20 eurorublastest loobuda ja loomulikult tullakse "soovile" ka vastu.

Tegelikult on selle aktsiooni taga soov muuta sularahaga maksmine võimalikult ebamugavaks, et sa ikka kaarti kasutaksid ning pank omast ilma ei jääks. Viieeuroste käibest kaotamine tekitab suured probleemid igasuguse vahetusrahaga.

Üks loogiline asi, mis juhtuma hakkab, on see, et kui pank viieeuroseid enam automaadist ei anna, hakkavad inimesed kauplustes massiliselt suurte rahatähtedega väikesi oste tegema. Nii et sularahakäive sellest pigem kasvab kui kahaneb, sest enamik inimesi tahab, et neil mõni viiekas tagataskus hädaolukorras võtta oleks.

Tasahilju tahetakse üldse sularast loobuda. Miskipärast aga üks teine riik,kes on arenend ja tõesti iseseisev,Shveits,ei loobu sularahast!

Küünilisi kogemusi

Mitmed kommentaatorid peidavad oma pahameeele ehteestlaslikult künismi taha.

Kerge ja juba kogetud lahendus (krooniaegu) ... tõstke hindu kõrgemaks, et nagunii 5 euroga enam midagi osta ei saa, miinimum hinnad algavad igal pool 10 eurost ja probleem nagu niuhti kadunud ... vaesed jäävad ikka vaesteks. Ostad leiva 10 eurot, viina ka kahekümnekas näpus, võtad väikse lihatüki viiskümpsi ... miks peaks kõik odav olema ... Eesti nii rikas riik. Ma ei tea, miks siin nii vaesed elavad. Kas Kõigile ei jagu või ... peavargad teevad puhta töö ja teised virelegu oma sentidega?

