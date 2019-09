KADUVAD VIIEEUROSED | Tarbijakaitse ja Eesti Pank laiutavad käsi, aga häirituile appi ei tõtta

Ja veel. Eestis on ligi 780 toidupoodi või tanklat, kus väljastatakse sularaha, sealjuures ka viieeuroseid. Aga poe ja tanklasularahal on oma hind, esiteks tuleb teha kohustuslik eurone ost. Sellele lisandub teenustasu tehingu eest hoolimata sellest kas sularahana väljastatakse 5 eurot või 100.

Aldari poodides on teenustasuks ühe tehingu eest 35 senti. Grossi kauplustes on see teenustasu 36 senti. R Kioskites on teenustasuks 50 senti. Coopi poodides on sularaha väljavõtmisel teenustasuks 69 senti.”

Pikale eelloole järgnes konkreetne küsimus: „Kas selline olukord on normaalne ja tarbijate huve kaitsev või pigem eirav?”

Tarbijakaitse vastus: hinnangut anda ei saa



Maalehele vastas Tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ameti kommunikatsiooniekspert Anne-Mai Helemäe.

„TTJA sellele küsimusele hinnangut anda ei saa, sest sularaha ringluse eest vastutab Eesti Pank, kes peab tagama Eesti turul finantsstabiilsuse. Eesti Pank teeb statistikat rahatähtede kasutamise osas ning vastavalt sellele otsustab kui palju teatud rahatähti tuleb ringluses hoida. Seadus ei sätesta, millisest kupüürist alates on pangaautomaat kohustatud sularaha väljastama. Lisaks on probleemiks pangatähtede erinevad suurused, mille tõttu ei pruugi kõik automaadid tehniliselt võimaldada 5-euroste väljastamist.

Mis puudutab teenustasude nõudmist, siis makseteenuse osutajal on õigus võtta tasu põhimakseteenuse osutamise eest ning tasule otseselt ühtegi piirmäära pole seatud. Tasu suuruse osas tuleb lähtuda mõistlikkuse põhimõttest ning seejuures tuleb võtta arvesse:

1) Eesti elanike sissetuleku taset;

2) krediidiasutuste poolt maksekontoga seotud makseteenuste eest võetavate tasude keskmist suurust Eestis.”

Eesti Panga vastus: kommertspankade endi otsus



Eesti Panga vastus oli oluliselt lühem.

„See, milliseid nominaale ühest või teisest automaadist välja saab võtta, on kommertspankade otsus. Keskpank varustab kommertspanku sularahaga vastavalt tellimustele. Samas võib öelda, et paljudes euroala riikides ei saa 5-euroseid pangaautomaatidest välja võtta.

Eestis on kommertspangad teinud valiku siiski osasid automaate 5-eurostega varustada ja seda juhul, kui nende järele on nõudlust.

Lisainfot põhjuste kohta, miks üks või teine sularahaautomaat 5-euroseid ei väljasta, võib küsida kommertspankadest.”

Nii andis teada kommunikatsioonispetsialist Eva Vahur