KADUVAD VIIEUROSED | Pangad lähtuvad viieeuroste automaatidest tõrjumisel klientide soovist

Kui tekib mingi tõrge, mistõttu seda tüüpi masin viieeuroseid rahatähti mingil hetkel ei väljasta või need on pangaautomaadist otsa saanud, reageerime koheselt ning rahakassett täidetakse või tõrge kõrvaldatakse hiljemalt järgmise tööpäeva jooksul.

Pangaautomaatides, kus saab sularaha nii välja võtta, kui sisse panna, viieeuroseid rahatähti ei väljastata. See on tingitud masina ülesehitusest. Rahakassettide arv on piiratud ning sularaha sissemakse funktsiooniga automaatides on üks kassettidest ette nähtud raha vastuvõtmiseks.

Väljastatavate nominaalide valikul lähtume sellest, millised on klientide seas populaarseimad valikud. Kõige sagedamini võetakse välja 20 ja 50-euroseid rahatähti, lisaks väljastab automaat ka 10-euroseid rahatähti.

Lisaks teeme koostööd erinevate partneritega, kes võimaldavad üle Eesti oma poekassadest sularaha välja võtta. Nendeks on Coop, Olerex, Alexela, Grossi Toidukaubad, Aldar Markets, Meie Toidukaubad ja R-kiosk. See tähendab kokku üle Eesti ligi 780 toidupoodi või tanklat, kus väljastatakse sularaha, sealjuures ka viieeuroseid.

Kus ja millal on Swedbank oma kliente avalikult informeerinud sellest, et 1/3 teie sularahaautomaatidest ei väljasta viieeuroseid rahatähti.

Kui Swedbank on asendanud ainult sularaha väljastavaid pangaautomaate sularaha sisse- ja väljamaksefunktsiooniga automaatide vastu, siis oleme sõltuvalt automaadi asukohast teavitanud kas valda või omavalitsust. Oleme saanud tagasisidet, et pigem on just oodatud võimalust oma kontole raha kanda. Sularaha sisse- ja väljamaksefunktsiooniga automaadid jagunevad järgmiselt: 70 masinat asuvad Swedbanki kontorites, 37 kontoritest väljaspool (11 masinat asuvad Tallinnas-Tartus, 26 asuvad mujal üle Eesti).

Kas iga viieeuroseid mitte väljastava automaadi peal on suurelt ja nähtavalt teade, et sealt viieeuroseid ei saa?

Pangaautomaadi peal eraldi teadet selle kohta pole. Automaadi valikus olevaid kupüüre näeb klient automaadi ekraanil summat sisestades.

Mis ajast see muutus toimus, et osad automaadid enam viieeuroseid ei väljasta?

Oleme järk-järgult klientide soovil asendanud pangaautomaate, kust saab vaid sularaha välja võtta, automaatidega, mille abil on võimalik raha ka oma kontole kanda. Sellised masinad väljastavad kolme nominaali, 10-, 20- ja 50-euroseid. Antud valik lähtub pangaautomaatide võrgustiku statistikast – kõige sagedamini võetakse välja 50-euroseid, millele järgnevad 10- ja 20-eurosed kupüürid.

Kui viieeuroste mitteväljastamisel on tegemist väiksema sahtlite arvuga kui vaja, miks ei telli te piisava sahtlite arvuga sularahaautomaate?

Sularahaautomaatide tootjaid on äärmiselt vähe. Veel vähem on neid, keda aktsepteeritakse eurotsoonis. Swedbank kasutab hetkel ühe parima tootja masinaid ning meil on ka maksimaalne rahasahtlite arv tellitud. Siit edasi lähtume nominaalide valikust, mis sobiks enamus klientidele.

Kuivõrd vastab tõele kuuldus, et maal asuvatesse sularahaautomaatidesse ei paigalda Swedbank nimme väiksemaid rahatähti, et hoida kokku automaadi täitmise aja- ja bensiinikulu?

Ei vasta tõele. See sõltub ainult masina tüübist.

Kas Swedbankil on igal ajahetkel ikka ülevaade sellest, kus automaadis ja kui palju on olemas viieeuroseid rahatähti?

Jah. Meil on igal ajahetkel ülevaade kõikide oma masinate toimimisest.

SEB Pank: automaatide kasutamine muutub meie klientidele veelgi mugavamaks.

Vastab SEB Panga kommunikatsioonijuht Julia Piilmann.

Kas absoluutselt kõigist SEB panga sularaha pangaautomaatidest saavad kliendid välja võtta viieeuroseid rahatähti. Kui mitte, siis miks ja kus ei saa?

Hetkel saab viieeuroseid rahatähti välja võtta kõigist SEB sularaha väljamakseautomaatidest. Sissemaksefunktsionaalsusega automaatidest anname välja kümneeuroseid ja suuremaid rahatähti. Alates eelmise aasta lõpust tegeleb SEB oma automaatide võrgustiku uuendamisega, seega automaatide kasutamine muutub meie klientidele veelgi mugavamaks.

Meie teenuse standard näeb ette, et automaatides on pidevalt kõik nominaalid saadaval. Loomulikult tekib vahel olukordi kus seoses kõrgenenud nõudlusega saab mõni nominaal otsa, kuid meie sularahaveoga tegelevad partnerid teevad kõik selleks, et selliseid olukordi ennetada või vajadusel täita automaadid loetud tundidega.

SEB pangaautomaatide võrgustik koosneb hetkel 181 raha väljamakse automaadist ja 53 raha sisse- ja väljamakseautomaadist; pangaautomaatide võrgustiku uuendamisega on automaatide arv mõnevõrra kasvanud.

Mis takistab sissemakse automaate viieeuroseid väljastamast?