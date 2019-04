Kahe kuu eest jäljetult kadunud muhulast otsiti Hiiumaa laidudelt

Aare Rüütel sihtasutusest Kadunud OPEROG teatas, et otsingul osales 18 vabatahtlikku, paatidega aitasid Hiiumaa vabatahtlik merepääste selts ja Muhu merepääste selts.

Üle kontrolliti Kõinastu, Kõinastulee, Saarnaki, Hanikatsi, Varese, Kumari laiud ja Sipelgarahu. Lisaks kontrolliti merelt binokliga rannajoont Orissaarest kuni Oitme ujumisrannani.

“Midagi, mis viitaks Veiko Kallasele või tema ATVle, me ei leidnud, kuid ka see on vastus, mida me tänaseks teame ja mis on edasiste veealuste otsingutööde planeerimisel väga oluline info,” seisis Rüütli sotsiaalmeedia postituses.

