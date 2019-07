Kaitseliidu ülem Meelis Kiili viimasel tööpäeval: Venemaa mustas nimekirjas olemine on nagu autiitel

Mul on hea meel vaadata, et kui tullakse Kaitseliidu üritusele, siis jäetakse oma erakondlikud seisukohad seljataha. Ei ole üldse harv nähtus, kus sotsiaaldemokraadid ja ekrelased on ühes ja samas kaevikus.

Inimestel on olnud kiusatus ronida valimisplakatitele Eesti Kaitseväe vormis, siis oleme öelnud, et see kindlasti ei ole kohane. Ja need, kes on kindlasti teadmatusest teinud mingeid üleastumisi, on seda ka väga kiiresti korrigeerinud.

Kaitseliidu väärtused on riiklikud väärtused ja me kaitseme põhiseadust. Oleme väga selgelt öelnud, et ei, meie ei kanna ühegi erakonna poliitikat. Ja poliitikud on olnud mõistvad.