Kaks venda lõid eduka e-sahvri, kus müüvad šokikülmutatud aia- ja metsasaaduseid

Kui vennad Indrek ja Martin Haavistu kahe aasta eest niisama nalja pärast endale maakodus lisarakendust otsides esimesed 2000 karbitäit marju sügavkülma panid ja neid keset talve internetis müügiks hakkasid pakkuma, ei osanud nad veel arvata, et hobist võikski päris äri välja kasvada.

„Me leidsime ennast vennaga olukorrast, kus maale läksime ainult justkui niisama, et nädalalõpp on käes, läheme nüüd maale vanematele külla. Meil on seal aga võimas talukompleks, mida vanemad on mitu aastakümmet üles ehitanud – seal on palju tööd ja palju võimalusi,” kirjeldab Martin olustikku

2000 karpi osteti kuu ajaga ära. Teisel aastal korjatud marjadest sai juba 8000 karpi ja seegi kogus on praeguseks müüdud. Selle aasta plaan on juba 24 000 karpi ja nii edasi – Martin Haavistu ütleb, et praegu ongi plaan igal aastal umbes neli korda kogust suurendada.