"Ainuke etteheide, mis mul Mati Vetevoolule on, et ei tasu alati süüdistada teisi.

Nüüdseks on teada, et M.V.Wool ostis teiste tootjate tooteid poest, saatis neid omal initsiatiivil testimisele ja kaebas nende peale. See on näide väga tobedast enesekaitsest. Kuidas ja mismoodi need proovid tehtud olid, me ei tea. Väidetavalt oli kahes tootes esinenud normi piires listeeriat. Küll tegi VTA kohe meile korrektse järelkontrolli ning listeeriat toodetes ei tuvastanud."

Kas oskate kommenteerida maaeluminister Mart Järviku käitumist listeeriaskandaalis?

"Mul on olnud paar korda võimalust temaga väga põgusalt kohtuda. Arvan, et ta tahtis parimat, kuid kogenematusest sattus lahendama kriisi, mis oleks pidanud lahenema iseenesest."