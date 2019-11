Kas ääremaastumine on ääremaa enda mure?

Paigalejääjad on eakamad või toimetulekupiirangutega elanikud, kelle jaoks on oluline teenuste kättesaadavus. Teenuste ülalpidamine muutub rahvastiku vähenedes aina kallimaks ning koormab nii omavalitsuse kui riigi rahakotti. Selle tagajärjel kärbitakse võimalusi, väheneb elanike elukvaliteet ning üha uued inimesed asuvad teele keskustesse. See on nõiaring, mille puhul võimatu põhjust tagajärjest eristada.