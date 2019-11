Kas listeeriast päästaks kalatoodete kahenädalane maksimaalne säilivusaeg?

Kas poodides peaks senisest ulatuslikumat kontrolli teostama?

Absoluutselt peaks. Lõpuks vastutab ju pood, mida ta müüb. Kahjuks tuleb tunnistada, et just siin on suurim võimalus parandada olukorda. Suur erinevus Eesti ja Soome vahel on, et Soomes poed ei müü või ei telli müügiks kuumtöötlemata kalatooteid, mille säilivusaeg on rohkem kui 14 päeva. See on ka üks põhjus, miks vähem kala müüme Eestis. Me ei paku oma toodetele sellist säilivustähtaega, sest see pole lihtsalt tehnoloogiliselt võimalik.

Keegi ei osta poest kuu aega vana tavalist piima ju ka ega oota, et pood seda pakuks. Kõige lihtsam on tagada toiduohutust ikka nii, et need asjad, mis on letil, on värsked.

Toidu puhul üldse kehtib vana talupojatarkus: kui tundub kuidagi imelik, siis küpseta ära; aga kui on toores, värske ja ei lõhna, siis löö hambad sisse.

Miks Soomes ja Eestis on selline erinevus kujunenud?

Soomes andis sealne VTA soovituse, et kuumtöötlemata kalatoodete, see tähendab õrnsoola ja külmsuitsu kalatoodete müügiaeg võiks olla kaks nädalat. Kõik ketid järgivad seda.

Kui pikalt neid siis Eestis võib müüa?

Wool siin ütles, et tahab 30 päevast teha 24 päeva. Isiklikult arvan, et võiks minna kaugemale. 24 päeva vana soolalõhe ei tundu just kõige suus sulavam kraam.

Kui Soome saab oma logistikaga hakkama, siis Eestis oleks see kõigi poolt üks väike pingutus, mis ei nõua mingeid kulutusi. Selle võiks Eestis kindlasti ära teha. Soome on toiduohutuses ikkagi esirinnas, ja tasub õppida neilt, kes sama teemaga on rohkem kokku puutunud. See elimineerib suure osa probleemidest.