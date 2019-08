Kas Norra lõhe näol on tegu maailma kõige mürgisema toiduga?

Haigusbakteritest vabanemiseks piserdavad turvaülikondi, kindaid ja maske kandvad kalafarmi töötajad iga päev voolikutest vette kemikaale. Pestitsiidid tapavad bakterid, kuid on samas oht inimese tervisele. Vähkkasvaja on vaid üks võimalikke tagajärgi.

„Samu ühendeid kasutati Esimeses Maailmasõjas inimeste gaasitamiseks,” toob Oddekalv võrdluse.

Kemikaalidest, söödajäätmetest ja väljaheitest moodustuv põhjasete ulatub fjordides kohati 15 meetrini.

Kuid olukorrast kõva häälega ei räägita. Teadusasutused uuringute vastu huvi üles ei näita. Või ei kajastu tegelikud tulemused protokollides.

Norra on maailmaturu lõhekunigas • 58,2 % globaalsel turul müüdavast lõhest on püütud Norra vetest. See teeb Norrast suurima lõhe eksportööri maailmas

• Teisel kohal on Rootsi, kes katab 20,9% maailmaturust

• Suuruselt kolmas lõhe eksportija on Kanada. Nende 4,1 protsendine turuosa jääb Norrale alla enam kui 14 kordselt



Allikas: Tridge.com

Kalasööda kahtlane päritolu

Lõhetööstus pole ainus murekorts Oddekalvi näos. Aktivisti sõnul on pooled tööstuslikes tingimustes sündivad tursad praeguseks geneetiliselt muteerunud.

„Inimene seda ei sööks. Aga kui pea ära lõigata, pole moondumisest aru saada,” ütleb ta ühte mutanti kaamerasse näidates.

Kemikaalide tagajärg: pooled Norra farmiturskadest sünnivad ebarditena Foto: ekraanitõmmis filmist

Oddekalvi väited pole üksiku rohehullu luulud. Guiliamo uurimine näitab, et need on leidnud kinnitust ka laboris. Bergeni ülikoolis tehtud katsed kinnitavad, et kahjulike ainete hulk lõhes on kõrgem kui teistel katses kasutatud toiduainetel. Hamburgeri, kartuli, munade ja õuntega võrreldes on lõhe e-spekter kirev nagu vikerkaar. Mürgiste ainete sisaldus on viis korda kõrgem kui ülejäänud kaubal toiduletil.

Laborirottide peal tehtud katsed näitasid, et tööstusliku lõhe söömine soodustab rasvumist ja diabeeti, häirib hormoonide talitust ja ning põhjustab kasvajaid.

Seejuures ei ole pestitsiidid ainus mürk, mida kaladele vette lastakse. Veel tõsisema küsimuse tõstatab kalade sööt.

Arvestatav osa toormaterjalist jõuab Skandinaavia ja Baltikumi kalasöödatehaste lintidele Läänemerest. Sealt algavad ka hädad. Läänemeri on maailma üks saastatumaid. Piirnedes üheksa arenenud tööstusega riigiga, voolab merre iga päev suur hulk jäätmeid. Teiste seas Põhja-Saksamaa ja Peterburi hiigeltehastest. Saastumust soodustab seegi, et meri on suletud ja aeglase veevahetusega.

Läänemere kalad, mis poes müüa ei kõlba, leiavad oma tee kalasöödatehastesse. Sealt jõuavad nad kalakasvandustesse, müügiks kasvatavate kalade söödaks. Ja nii ringiga ikkagi inimese toidulauale.

Kalasööta lisatakse ka ainet, mis hoiab kalu rääsumast - ethoxyquin. Sama ainet kasutatakse köögiviljade säilivusaja pikendamiseks. Kuid viimase puhul on kogused ja ohtlikkus inimestele kontrollitud. „Standardid on seatud isegi kängurude ja roomajate lihale. Kaladele mitte,” tõdeb Guiliano oma uurimistöös.

Euroopa Toiduohutusamet pole kunagi kalas leiduvate kahjulike ainete mõju inimesele hinnanud, kuna kalatootjad pole ethoxyquini kasutamisest vastavaid ametkondi teavitanud.

Kurt Oddekalv Foto: ekraanitõmmis filmist

Ministri isiklikud huvid?

Filmis räägib kaasa teadlane, kes teemaga tegeles. Oma uurimust kaitses ta Bergeni ülikooli juures asuvas Riiklikus Toiduainete ja Meretoidu Uuringukeskuses (NIFE). Tulemuseks ta vallandati. Naise väitel tema tegevust survestati. Pealegi polevat ta esimene, kelle uurimistulemusi on soovitud muuta.

Filmi väljalaske ajaks on lõhe koostise uurimine neli aastat Norra Kalandusministeeriumi poolt keelu all olnud. Oddekalvi väitel seisab otsuse taga kalandusminister Lisbeth Berg-Hansen isiklikult.

Uurides ministri enda huve kalatööstuses selgub, et naine omab suurosalust (88,89%) firmas Jmj Invest AS. Firmas, millele omakorda kuulub enam kui kümme protsenti Norra ühest suurimast kalafarmist. Farmi teiste osanike seast leiab ministri pereliikmed.

„See on korruptsioon. See on nagu organiseeritud kuritegevus,” väidab Oddekalv tõsiilmeliselt.

Marcus Guiliani dokfilm (inglise keeles) on täismahus vaadatav SIIT.