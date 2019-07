Kas selle lihtsa nipi abil saab sirmikusaaki üleöö mitmekordistada?

Ehtekunstnik Kärt Summatavet jagab oma sotsiaalmeediakontol kaht fotot, millel mõlemal on sirmikud – ühel väiksemad, teisel silmnähtavalt suuremad. „Paned ööseks jalgapidi vette ja hommikuks saak kolmekordistub,” kirjutab Summatavet piltide juures.

Seeneteadlane Tõnu Ploompuu aga võrdleb seda õhupalli täispuhumisega, täpsustades siiski, et kui seen vartpidi vette panna, kasvab see edasi, suurenedes oma sisemiste ressursside arvelt ja kasvatades rakukestasid ja muud ollust, mis maitseomadustele kasuks ei tule. „Selle suurenenud massiga pole inimesel midagi peale hakata,” selgitab Ploompuu, kelle sõnul kehtib seente puhul reegel: mida noorem, seda parem.

Seeneteadlane toob näiteks, et noort pallikujulist sirmikut sööb ta hea meelega, aga lameda kübaraga sirmiku söömine talle erilist naudingut ei paku. „Vana seen on söögi asendaja,” arvab ta.