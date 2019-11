Kas sinu leivaisa väärib kiitust? Just praegu saad Eesti tööandjate kohta kiitust avaldada

Eelmisel aasta kiitsid inimesed üle Eesti ligi paarisada leivaisa, kellest üks, Päästeamet, pärjati ka Unistuste Tööandja tiitliga. Kui sa arvad, et sinu leivaisa vääriks samuti kiitust, siis saad seda teha kuni novembri lõpuni siin.

Ajal, mil iga töötaja on turul kulda väärt, tuleb tööandjatel palju rohkem pingutada. Mitte vaid uute töökäte leidmiseks, vaid ka selle nimel, et olemasolevad paramate palgapakkumiste ahvatluses minema ei jookseks. See kõik muudab ettevõtete ja asutuste jaoks oluliseks veel ühe teema: tööandja brändingu.

Lihtsustades tähendab tööandja bränding seda, et enam ei tule kujundada vaid müüdavate toodete mainet, vaid tuleb ka töökoha maine kõrgel hoida. Kes sellega paremini hakkama saavad, on pikas perspektiivis võidumehed – neile laekub rohkem CVsid parimalt kaadrilt.

Mida inimlikum tööandja, seda rohkem kiitusi

Just selleks, et leida üles need “unistuste tööandjad”, kes on suutnud läbi erinevate nippide töökohas kaadri meeleolu võimalikult kõrgele kruvida, on tänavu novembris juba seitsmendat aastat läbiviidamas üle-Eestilist “Kiida Tööandjat” kampaaniat.

Kui 2017 aastal kiitsid Eesti töötajad avalikult kokku 147 organisatsiooni, siis 2018 kiideti juba 195 organisatsiooni. Eelmisel aastal pälvisid enim kiitusi Päästeamet – 2150 töötajaga Päästeameti töötajate seas läbiviidud anonüümne küsitlus tõi välja, et enim väärtustasid seal oma palka teenivad inimesed huvitavat ja innustavat tööd, palgakindlust, pühendunud kolleege, võimalust paindlikuks töögraafikuks ja kaugtööks, töökõrvalt jäävat aega perele ja hobidele ja võimalust rahvusvaheliseks tööks.

Unistuste Tööandja 2019 valimine