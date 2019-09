Kas teadsid, et täna tähistatakse allikate päeva?

Allikalkäija ja allikauurija Kristel Vilbaste on allikate päeva 3. septembril tähistanud juba 2013. aastat alates ning kutsub teisigi eeskuju järgima ja puhtast veest hoolima.

Allikate päeva ei leia ühestki kalendrist ja teatmeteosest. Ometigi kutsub loodusnaine, allikauurija ja allikalugude kaante vahele panija Kristel Vilbaste seda innukalt tähistama. Miks?

„Oleme seda omavahel pidanud juba aastast 2013. Sel päeval on Gustav Vilbaste sünniaastapäev, kes on meie kõige tuntum allikauurija ja sel päeval oli ka minu raamatu "Eesti allikad" esmaesitlus.

Algab aeg allikate otsimiseks, suvel on need kõrges lopsakas rohus ja ühtlasi on ka aeg, kus allikad ootavad meie abi, et suvel kogunenud takistustest vabaks saada,” annab ta teada Maalehele.

Ja veel! Vilbaste kirjutab: „Kummalisel kombel on see aeg, kus allikad inimeste südamesse mahuvad. Olen viimastel päevadel saanud kümneid kirju, et kus on koduümbruse lähim allikas või, tead, leidsime maakodu õue alt allika, kas tead sellest midagi.”

Kuidas siis allikate päeva tähistada?

Vilbaste soovitab oma FB leheküljel Allikalkäijad, millel enam kui 1500 liiget: „Kas oled viimase nädala jooksul oma koduallikal käinud ja selle veed valla teinud, et need saaks oma puhtuses voolata? /---/ Puhas vesi on meie maa rikkus.”