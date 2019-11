Kaska-Luiga talu peremees Avo Kruusla: Miks algul lubatakse toetust ja pärast tõmmatakse vesi peale?

2020. aasta riigieelarvesse muudatuste esitamise tähtaeg on kolmapäeval kell 17.00. Põllumajandus-Kaubanduskoja (EPKK) juhatuse esimees Roomet Sõrmus teatas Maalehele, et põllumehed loodavad nüüd opositsioonipoliitikute peale, et nad teevad vastava ettepaneku lisada eelarvesse põllumeeste üleminekutoetuseks veel 10 miljonit eurot. Praegu on eelarvereal põllumeeste top up´iks ette nähtud vaid 5 miljonit.

Kõik muudatusettepanekud hääletatakse neljapäeval rahanduskomisjonis läbi. Vähemalt kahe komisjoniliikme hääle saanud ettepanek läheb edasi Riigikogu suurde saali hääletusele, kui päevakorda võetakse riigieelarve teine lugemine.

„Põllumehed on praegu täiesti marus ja pettunud, et üleminekutoetusi vähendatakse,” rääkis Sõrmus.

„Kas ma nüüd väga marus olen, rohkem olen pettunud,” teatas Kaska-Luiga taluperemees Avo Kruusla Põlvamaalt.

„Nüüd käib kampaania, et inimesed tuleksid tagasi maale elama. Kui valitsus käitub niimoodi, nagu ta praegu käitub, et annan lubaduse ja võtan tagasi, siis kes neid usub! Kes tuleb siia maale riskima, kui algul lubatakse toetust ja pärast tõmmatakse vesi peale,” kritiseeris Avo Kruusla. Ta lisas: „Kui see on valitsuse eesmärk, et vähendada meie konkurentsivõimet võrreldes teiste Euroopa Liidu põllumeestega, siis andku tuld!”

Põllumehed ei usu väidet, et raha ei ole toetuste maksmiseks.

“Otsige välja see peidetud raha, mis on erinevates fondides, mis ei täida mingitki eesmärki. See raha on fondihaldurite tasudes,” kommenteeris Avo Kruusla.