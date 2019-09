Eesti Konjunktuuriinstituudi küsitlusele vastanud elanikest olid 2018. aastal 79 protsendil peamiseks toidukaupade ostmise kohaks suured toidukauplused, 19 protsendil väikesed kodupoed ja vaid ühel protsendil turg. Kümne aasta eest oli turg peamine ostukoht kahel protsendil elanikest, 2004. aastal seitsmel protsendil.

Suurte turgude tähtsus toidu ostmise kohana väheneb, elujõulisemad on väikesed turud kaubanduskeskuste ees-kõrval – see on perenaistele mugavam, ja mis kõige tähtsam, ostu saab sooritada ka õhtul pärast tööpäeva lõppu.

September peaks olema turgudel ostjate arvult tippaeg, kuid külastades Tallinna turgusid, see paraku välja ei paista, kõikjal võiks ostjaid rohkem olla.