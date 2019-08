KAUNID FOTOD | Lätis toimunud floristikavõistlusel teenisid eestlased kaksikvõidu

Ventspilsi lillevaipade võistlus toimus augusti esimesel nädalavahetusel 19. korda. Kuna sel suvel avati ka uus Ventspilsi kontsertsaal, valiti festivali deviisiks „Õite meloodia”.



Lillevaipade võistlusel demonstreerisid oma mõttelendu ja käteosavust 20 võistkonda floriste viiest eri riigist. Eestist oli kohal kaks tiimi, Leedust seitse, üks Venemaalt ja üks Valgevenest.

Samal nädalavahetusel tähistas linn oma sünnipäeva rongkäikude, võistluste, kontsertide ja suure ilutulestikuga. Muuhulgas esines linnapäevadel ka Ewert and The Two Dragons. Vaata videot tänavustest Ventspilsi linnapäevadest siit