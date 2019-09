Kelle oma on köikse öigem vörk?

OÜ Saarevõrk oli mullu esitanud taotluse veel kolmandagi kaubamärgi registreerimiseks, mis kannab nime "Köikse öigem vörk".

Seda kaubamärki pole patendiamet veel registreerinud, kaubamärkide andmebaasis seisab selle taga alles märge "ekspertiisis". Ehk siis küsimusele, kelle oma see köikse öigem vörk ikkagi on, ei saagi praegu vastata. Aga ju ta Saarevõrgu nimele kantakse.

Osaühing Saarevõrk on oma tegevust alustanud üsna hoogsalt. Ettevõttes on ametis veidi alla 40 töötaja, müügitulu on ulatunud keskmiselt 250 000 euroni kvartalis.

Saarevõrk ei alustanud siiski tühjalt kohalt. Osaühing Saarevõrk asutati Tallinna lähedal Püünsis juba aastaid võrgutööstust edendanud osaühingu ViitaNet jagunemise tulemusena. ViitaNeti asutas 1993. aastal Arvo Viitamees, kes tänavu detsembris saab juba 79aastaseks. Nii otsustaski ta läinud aastal oma elutöö nooremate partnerite kanda jätta ja lahkus omanikeringist.

ViitaNeti osanikeks võrdselt 50 protsendiga olid sealt alates Anneli Einman ja Kalvar Ige. Kui ViitaNeti jagunemine lõpuni viidi, sai Einman ViitaNeti ja Ige Saarevõrgu ainuomanikuks. Jagunemise tulemusena läks Saarevõrgu kätte ka Orissaares asuv võrgutööstus. Nüüd peamiselt müügitegevusele keskendunud ViitaNet ei olnud septembri lõpu seisuga veel oma 2018. aasta aruannet esitanud, kuid 2017. aastal küündis müügitulu üle 1,4 miljoni euro.

Novembris 2018 asutas OÜ Saarevõrk oma 100protsendilise tütarfirmana osaühingu Saaremaa Võrguvabrik.