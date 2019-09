Kersti teekond Soomest tagasi: suurim hirm oli, kuidas maal tööd leida

Olen Setomaal Värskas sündinud, aga pikalt eemal olnud. Elanud peamiselt Tartu linnas. Tagasi kodukanti kolisin 2017. aasta augustis Soomest. Setomaale sai ostetud 2016. aasta kevadel väike korter, mis Soomes elamise ajal oli justkui suvilaks, kuhu oli alati hea tulla puhkama ja kaunist loodust nautima.

Värskasse päriselt elama kolimise eel olid tegelikult suured hirmud, kuidas leida siin tööd. Puhkamas käimine oli üks asi, aga päriselt maale kolimine hoopis midagi muud. Olin valmis vastu võtma kasvõi koristaja ametikoha kui tarvis. Minu arust meedia paisutab selle teemaga pisut üle ja tekitab kuidagi vale kuvandi, et maal ei ole mitte midagi teha. Tegelikult tegusad ja töökad inimesed ei jää kusagil hätta ning kes tahab viriseda, teeb seda nii linnas kui maal.

Kuna tütar oli minemas 2. klassi, siis kodule üsna lähedal asuv Värska Gümnaasium oli kindlasti üks põhjus, et siia võis rahuliku südamega kolida. Kuna ise olin värskelt omandanud Eesti Maaülikoolis magistrikraadi, siis õnneks pole töö leidmisega selle kahe aasta jooksul probleeme olnud. Lisaks on siin hea võimalus tegeleda erinevate hobidega, milleks mina olen leidnud fotograafia, seto leelo, karmoškamängu jne.

Hetkel töötan ASis Värska Sanatoorium turundus- ja kommunikatsioonijuhina ning olen väga rahul. 28. septembril Maal Elamise päeva raames tutvustab oma maja ka Värska sanatoorium. Töökeskkond on kaasaegne, kolleegid sõbralikud ning saan teha endale meeldivat erialast tööd ja tegelen lisaks ettevõtlusega. Minul on läinud veel nii hästi, et töökoht asub kodust ainult 5 minuti jalutuskäigu kaugusel.