Keskkonnaagentuur: ründaja võis hundi asemel olla metsistunud koer või huntkoer

Keskkonnaministeeriumi pressiesindaja Marju Kaasik ütles ERR-ile, et hundirünnak oleks äärmiselt erakordne, eriti veel Hiiumaal.

"Aga ministeerium võtab teadet tõsiselt ja asume seda juhtumit uurima." lisas ta.

Keskkonnaagentuuri eluslooduse osakonna juhtivspetsialisti Rauno Veeroja sõnul ei ole praegu teadaoleva info põhjal võimalik kindlalt öelda, kas ründajaks oli hunt, metsistunud koer või hundi ja koera hübriid.

Ka keskkonnaagentuuri hundispetsialist Marko Kübarsepp peab võimalust, et naise ründajaks võis olla hunt, väga ebatõenäoliseks.

Loe ametite seisukohti pikemalt ERR-ist.

Eesti Jahimeeste Seltsi hinnangul annavad ründe agressiivsus, koera ründeaegne reaktsioon ja häälitsused ning käitumine peale rünnakut ekspertidele alust arvata, et tegemist oli hundiga. Seda kinnitab nende sõnul ka fakt, et ümbruskonnas puuduvad suured ja hundisarnased koerad täielikult. Ka ründe alla sattunud naisterahva kirjeldus viitab EJS-i hinnangul sellele, et tegemist oli hundiga.