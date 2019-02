Keskkonnainspektsiooni jaht salakütile lõppes fiaskoga

Kokku pidanuks salaküttimine maksma minema vähemalt 4100 eurot. Pluss M. K. enda kantud kulud õigusabile. Paraku läks hoopis vastupidi, mees ei maksnud riigile sentigi ja hoopis riik maksis M. K.-le 1100 eurot kaitsjale tehtud kulude katmiseks.

Ootamatu haigestumine



Vandeadvokaat Andres Tamme koostatud vastulauses seisis, et põtrade lihakehi ega nahku inspektorid ei leidnud ja autosse poleks need metsast väljavedamiseks mahtunud. Inspektsioon leidis omakorda, et kaitsja väited ei maksa midagi. Lisaks leidis Tamm, et soomlaste DNA-proovi tulemuste eestikeelne tõlge on asjaarmastajalik ja veel muid vastuolusid, mille KKI kõik ümber lükkas. Kuidas aga auto verega määrdus? Kaitsja selgituse järgi võttis M. K. 13. jaanuari hommikul metsast loomade sisikondade juurest kaks kopsu koos kõridega ja viis koerale söögiks. KKI pidas ka seda mitteusutavaks.

Märtsis 2018 esitas M. K. väärteootsuse peale kohtusse kaebuse. Seejärel ei juhtunud enam kui pool aastat midagi ja lõpuks pidi kaebus arutusele tulema kohtuistungil 27. novembril. Päev varem kirjutas kaitsja Andres Tamm kohtule, et M. K. haigestus “täna raskesti”.



VAIT KUI SUKK: Inspektori küsimustele salaküttimises kahtlustatud mees vastata ei soovinud. Foto: väljavõte väärteomenetluse toimikust



“M. K. ei ole eelnevalt menetluse käigus ütlusi andnud, kuna teda solvati menetleja poolt. Seetõttu soovib ta kohtus anda ütlusi, samuti soovib ta esitada küsimusi menetlusaluse isiku tunnistajatele ning tema istungil viibimine on hädavajalik,” teatas Tamm ja palus istungi edasi lükata.

Kohtunik Kristel Pedassaar pidi sellega nõustuma ja andis samas keskkonnainspektsioonile teada, et uue istungi aeg jääb 2019. aastasse. Sellega oli Andres Tamm oma eesmärgi saavutanud, sest jaanuari keskel sai väärteomenetluse alustamisest mööda kaks aastat, mis tähendas selle aegumist. 14. jaanuaril tunnistaski KKI oma kaotust, kui palus kohtult menetluse lõpetamist.

Allikas: Saarte Hääl. Avaldatud täismahus toimetuse loal.