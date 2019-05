Keskkonnainspektsiooni juht sagedastest lõhnakaebustest: varem maainimesed teadsid, et s*** haiseb

Te tulite Tallinnasse meie kohtumisele Pärnust mootorrattaga. Keskkonnainspektsioon on seal aasta aega töötanud. Kas kolimine oli mõistlik otsus?



Nii ja naa. Asutuse seisukohast tõi see rohkem probleeme kui lahendusi. Samal ajal üritan suurt pilti mõista: meil on Pärnu inimesi, kes on õnnelikud, ja võib-olla annab see signaali, et kõik ei pea kiirkorras Tallinnasse koonduma, et tööd saada.

Milliseid probleeme kolimine tõi?



Paljud ettevõtted-asutused näevad vaeva, et inimesi hoida, sest teadmised maksavad väga palju. Kampaania korras asutuse kuhugi viimine tähendab, et sa loobud neist inimestest. Neid, kes on valmis Pärnusse kolima, on väga vähe.

Kui paljudest inimestest te loobuma pidite?



Ma peast ei oskagi öelda, alla kümnest. Tallinnast läks rohkem ära, aga osaga leppisime kokku, et nad ei pea tulema Pärnusse, vaid võivad ka kuskil mujal töötada. Inimestele võiks anda rohkem aega nii töö kui ka isikliku elu jaoks. Inimesed, kes käivad mujalt Tallinnas tööl, kulutavad tööle tulekuks aega isikliku elu arvelt. Võib-olla saavad nad nüüd era- ja tööelu tasakaalu paremini kätte.

Teie töötate ka Pärnus. Miks?



Olengi tegelikult Pärnust pärit, käisin kümme aastat Tallinnas.