Kihnu ja Viru-Nigula ihkavad aastal 2020 soome-ugri maailma kultuuripealinna tiitlit

Kui eestlaste plaanid ja lootused teostuvad, on aastal 2020, mil Tartus toimub ülemaailmne soome-ugri kongress, me hõimlaste kultuuripealinnaks kas umbes 700 elanikuga Kihnu saar või 300 elanikuga Viru-Nigula alevik. Aga pole välistatud, et hoopis Miškino küla Baškortostanist.

„Esimest korda kultuuripealinna seitsmeaastase ajaloo jooksul laekus koguni kaks taotlust Eestist ja samuti esmakordselt saime taotluse Baškortostanist,” rõõmustab unikaalse soome-ugri kultuuripealinnade liikumise idee autor ja kultuuripealinnade sekretariaadi juhataja Oliver Loode.

Ta kommenteerib meie jaoks kaugeimat ja eksootilisemat konkursil osalejat:

”Eestis pole me võib-olla harjunud pidama Baškiiriat osaks nn soome-ugri maailmast, aga ometi on seal mari- ja udmurdikeelseid külasid. Miškino küla on näiteks 60% marikeelne.

Mis aga Eesti kandidaatidesse puutub, siis ilmselt üheks ajendiks kandideerida just 2020. aasta kultuuripealinna tiitlile oli 2020 juunis Tartus toimuv soome-ugri maailmakongress, mida annaks kindlasti hästi siduda ka võimaliku soome-ugri kultuuripealinna – Kihnu või Viru-Nigula programmiga.”

2020. aasta soome-ugri kultuuripealinna konkursi lõppvoor toimub 13.-14. juunil Marimaal.

„13. juunil esitlevad kolm kandidaati oma programmi rahvusvahelisele žüriile Marimaa pealinnas Joškar-Olas ja 14. juunil kuulutatakse võitja välja 2019. aasta soome-ugri kultuuripealinnas Šorunžas, sealse soome-ugri pulmakommete festivali raames,” selgitas Loode. Ta õhutas, et just see aeg oleks hea põhjus Marimaale sõitmiseks, et omadele kaasa elada ja osa saada tänavuse soome-ugri kultuuripealinna tähtsündmusest.

Varasematel aastele on soome-ugri kultuuripealinnad olnud järgmised: