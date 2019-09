Kiri keskkonnaministrile: ministeeriumi asekantsler takistab Rail Balticu negatiivsete keskkonnamõjude leevendamist

Austatud keskkonnaminister!

Rail Baltica (RB) rajamise eelduseks oli, et raudtee rajamisega paratamatult kaasnev loodusväärtusi hävitav mõju kompenseeritakse. Riigi tellitud mahukas uuringus "Rail Baltica metsise elupaikade seire ja elupaikade taastamise programm" selgitasid Eesti Ornitoloogiaühingu eksperdid välja, et trassi mõjualasse jäävad Lõuna-Pärnumaa metsad on metsise jaoks väga kõrge väärtusega ja raudtee mõju leevendamiseks on tarvis luua piirkonda negatiivset mõju kompenseeriv kaitseala.

Keskkonnaamet esitas selleks Keskkonnaministeeriumile Kõveri-Ilvese metsise püsielupaiga kaitse alla võtmise ettepaneku (Keskkonnaameti 03.06.2019 kiri nr 8-2/19/3082 Keskkonnaministeeriumile).

Tegu oli kriitilise tähtsusega sammuga, sest RB mõjuala metsad Lõuna-Pärnumaal jäävad valdavalt Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) hallatavale alale. Vaatamata korduvatele läbirääkimistele on RMK juhtkond seni keeldunud metsise kaitseks vajalikes metsades lageraieid peatama.

Talvel 2018/2019 raiuti RMK poolt samas piirkonnas lagedaks osa ohustatud ja kaitstava metsise mänguala ja elupaiga metsast ning sarnaste raietega jätkatakse tänaseni. Loodusväärtusi säilitamata kaob riigil tegelik võimalus RB-ga kaasnevat mõju leevendada ja kompenseerida.

Kaitse alla võtmise menetluse korrektne läbiviimine oleks andnud võimaluse metsise jaoks vajaliku elupaiga edasise hävimise peatamiseks. Püsielupaiga ettepaneku menetluses on aga toimunud nii sisuliselt kui õiguslikult küsitavaid käike.