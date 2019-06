Kirjanike elust nõukaajal: Minni Nurme arvas tihtilugu, et enne kuu lõppu sureb pere nälga

Kirjanik Eeva Park kergitab oma raamatus “Minu kuninglikud kaelkirjakud” meie ees loori nõukogude kirjaniku argielult. Mis olemuselt on kinni traditsioonis: kirjanik olemise kogemist jagavad ikka kirjanikud omavahel, nende elus on sageli dominantsed suhted teiste kirjandusinimestega, see on nagu tsunftitöö ikka, ainult irregulaarsem, juhuslikum, hilisõhtuisse ja suvekuudesse kanduv. Lisaks see, et igas ajas, olgu ta pealegi võõras ja rõve, püüavad “head” inimeseks jääda.

“Minu kuninglikud kaelkirjakud” on naistekeskne raamat, seda parimas mõttes. Eks mehed ongi siin rohkem ääremärkuseks, see on suuresti naiste ajalugu, sest meeste kangelas- ja kannatuslugusid, ka mölakalugusid, oleme juba lõputult kuulnud. Pargil on selles õigus, mitte et ta seda otse ütleks.

”Minu kuninglikud kaelkirjakud” Eeva Park 158 lk. Hea Lugu.

Omad tähed, kangelased ja mölakad