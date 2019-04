„Ei, mingit õitsemise ajatamist messi ajaks küll polnud, soojemas tuulevarjulisemas ja päikeselisemas aianurgas läksid kirsid täitsa isetahtsi õitsema,” tõrjusid puukooli aednikud nii mõnegi ligiastunu kahtlusi.

Seoses hiljutiste pühadega liikus tegelikult ka mess oma tavapärasest ajast nädala jagu hilisemaks. Nädal tagasi seda õiteilu polnuks.

Samas lükkasid aednikud ümber kahtluse, kas õitsvaid kirsiistikuid ikka on õige oma aeda kasvama panna. Konteiner- ehk potiistikute puhul õitsemine mõju ei avalda ja praegu, aprilli lõpus on just hea aeg nende istutamiseks.

On ülimalt tõenäoline, et tänavuse Maamessi teine päev, reede oli ka messide ajaloo kõige kuumem: Tartus mõõdeti sooja üle 24 kraadi, tunnetuslikult oli veelgi palavam