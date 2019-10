Juulis teavitas terviseamet, et Hiiumaal on nakatunud kolm last puukentsefaliiti. Ka laste vanaisal olid kerged haigusnähud. Kahtlus langes kitsepiimale, mida talus toodeti ja tarbiti eelnevalt kuumutamata. Terviseamet hoiatas inimesi kuumutamata kitsepiima joomise eest.

See mõjus kohe kitsepiimatoodete müügile.

Puukentsefaliiti tekitav viirus hävib kuumutamisel ning seetõttu on pastöriseeritud kitsepiima ja -toodete tarbimine täiesti ohutu.