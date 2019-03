KOALITSIOON EKREga | Kas Isamaa läheb lõhki või saab aina tugevamaks?

Tundub, et elupõlised Isamaa valijad on pettunud. Nad pole eeldanud, et saavad Isamaad valides kaasavaraks EKRE. Nüüd seguneb neis solvumine süütundega, neile tundub, et just oma valikuga aitasid nad kaasa olukorrale, kus EKRE on võimule tulemas.

Seeder: „Lükkan teie jutu ümber! Mina olengi põline isamaalane, kes moodustas 1992. aastal selle neljast erakonnast. Isamaa liikmed on näinud eri koalitsioone, tõuse ja mõõnu. On näinud väga ebapopulaarsete otsuste vastuvõtmist riigi nimel. Kindlasti ei saa me üldistada ja pidada Isamaa valijat lihtsakoeliseks kitsalt rahvuslikult mõtlevaks inimeseks, kes välistab EKREt ja on pettunud. Ei, kindlasti mitte!

/---/

Isamaa valija kindlasti ei eeldanud, et välistaksime ühe või teise erakonna. Väitsin valimiste ajal lõputu arv kordi kõikidele küsijatele, et Isamaa on pärast valimisi avatud koostööks kõigi erakondadega, kes saanud mandaadi. Me ei välistanud kedagi ja sellest oli Isamaa valija ka teadlik.

/---/

Käimas on see, mida soovitakse: ütleme "ei" sallimatusele, "ei" vihkamisele, "ei" välistamisele. Me ei saa eitada nii suurt mandaati, kui on EKRE-l. Ma ei saa nõustuda nendega, kes ütlevad, et Eestis on nüüd 100 000 natsitoetajat või ullikest, kes ei saa millestki aru. Ei nõustu, et poliitikat võivad teha vaid n-ö valged erakonnad.”

Pikk intervjuu Helir-Valdor Seederiga ilmub 21. märtsi Maalehes.