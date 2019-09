Kokakunstivõistluse Bocuse d’Or toimumist Tallinnas ähvardab ärajäämine

„Riik ei ole oma head sõna öelnud ja erasektorist selleks vahendeid leida ei ole võimalik,” ütles Bocuse d’Or Eesti president Dimitri Demjanov. „Eelmiste valitsuste lubadused, et kui see võistlus tuleb Eestisse, siis teeme ära, on viinud selleni, et praegu on väga kriitiline olukord.”

Osalema pidanud 20 riigi esindajad uurivad pidevalt Demjanovilt, millal ja kus võistlus toimub, et broneerida öömaja ja osta lennupiletid, kuid seni ei saa midagi kindlat öelda. „Kõik ripub praegu õhus,” tunnistas siinse toidukultuuri üks eestvedajaid. „Oleme sattunud kokkuhoiuvoolu, kus prioriteedid on muutunud. Ilmselt on väga palju erinevaid projekte, mis vajavad rahastust ja seda võetakse kui ühte paljudest.”

Kõik dokumendid, eelarve ja kogu info on Demjanovi sõnul edastatud majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile minister Kert Kingo haldusalasse. Asekantsler Viljar Lubi oli jaanuaris Lyonis otsuse langetamise juures, nii et ministeerium on asjaga ammu kursis, nagu ka EAS.

Riigipoolse rahastuse osas pole siiani lõplikku otsust. „Oleme ootepositsioonil,” ütles Demjanov. Ootel on ka peakorraldaja Prantsusmaa, kes on juba muutunud närviliseks. Eelmiste valitsuste ajal ja nende heakskiidul on Eesti mitu korda taotlenud kokkade olümpiaks kutsutava võistluse korraldamist, kuid nüüd, kui see lõpuks õnnestus, pole enam valitsuse tuge.

Tagasihoidlik eelarve