Kolonel Riho Ühtegi: kui panna vastamisi mees ja tank, siis tihti võidab mees

Kui ma ei usuks sellesse, et me suudame vastu panna mis tahes agressorile, siis ma ei tohiks kanda Eesti kaitseväe ohvitseri vormi. Minu kohustus on uskuda ja teha kõik endast olenev selleks, et me saame ükskõik kellele vastu.

Teie kokkupuude Kaitseliiduga algas Eesti iseseisvuse taastamise aegadel. Kas saab võrrelda toonast ja nüüdset Kaitseliitu?

Kui me 1991. aastal hakkasime Eesti vabariiki taastama, siis oli meie arusaam iseseisvusest selline, nagu mäletasid seda meie vanemad ja vanavanemad 1930. aastate lõpust.

Me ei mõelnud tol ajal väga globaalselt, tahtsime ainult tagasi oma vabadust ja oma riiki. Nüüd on Eesti aga osa väga suurest globaalsest süsteemist.

Kas meie patrullbaasi Wahid ala Helmandis valdab nüüd Taliban?

Nädala aja eest vaatasin ülevaadet Afganistanist ja see ala, kus oleme Afganistanis võidelnud Eesti kontingendiga ehk Helmandi provints on praegu ikkagi väga Talibani kontrolli all. Paraku nii see on. Oleme jõudnud aega, kus me ei ole tegelikult Afganistanis edu saavutanud.

Me oleme võib-olla suutnud ära hoida suure kodusõja, aga ei ole saavutanud sellist edu, nagu loodeti.