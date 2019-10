Kontorist maale kohvikupidajaks: kui tahtejõudu napib, siis maaelu aitab seda kasvatada

Ettevõtlikkus on tänase maarahva ühine joon. Kes teab, võibolla on see alati nii olnud. Üks rühm on maal tegutsevad ettevõtjad, aga vähemalt Saaremaal on ka palgatööl käivates maainimestes palju ettevõtlikkust.

Teie lapsed õpivad Pihtla lasteaed-algkoolis. Miks otsustasite panna pojad maakooli, samas kui paljud linna lähedal maal elavad inimesed viivad oma lapsi linna kooli?

Kool on oluline kogukonna keskus. Usun, et ka lastel tekib külakoolis käies hea tunnetus oma kodukohaga. Aga linnakool on paljudele pealesunnitud logistiline valik. Laps ei saa iseseisvalt pärast kooli linna trenni või huviringi minna, sest bussiliiklus on väga hõre.

Millised on maaelu eelised linna ees?

Tänapäeva linnaelu tähendab piiramatut valikut, seda nii töö, huvitegevuse kui tarbimise osas. Aga kas see on ka hea? Kas piiramatu vabadus on üldse enam vabadus? Maaelu annab võimaluse perspektiivi paremini tunnetada.

Samas ei maksa maa- ja linnaelu vastandamisega väga hoogu minna. Sisulisi erinevusi maa ja linna vahel on tänapäeval aina vähem, inimesed on väga liikuvad ja seda mõlemas suunas.

Millistega raskustega olete maal kokku puutunud?

Sõna otseses mõttes – põllult kivide koristamine oli päris raske töö. Meil on põllumaad kokku vaid paar hektarit, suuri masinaid pole ja kivikoristust tuli käsitsi teha.

Keda julgustaksite tulema maale elama? Millised omadused peaksid neil inimestel olema?

Tahtejõud peab olema, muud pole tarvis. Ja kellel tahtejõudu napib, siis maaelu aitab seda kasvatada! Seega kõik on teretulnud.

