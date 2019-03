Meil Eestis oli 2017. aastal haldusreform ja kohalike omavalitsuste arv vähenes. Aastate jooksul on meil olnud trend tsentraliseerimise poole ning valdav arvamus on olnud, et kohalikud omavalitsused on liiga väikesed ja nõrgad. Kuidas on olukord Norras?

"Omavalitsuste rahaline olukord on küllalt hea. Kuid valitsus kavandab ka meil reforme, sest nad leiavad, et mõned omavalitsused on liiga väikesed, et kanda kõiki neid ülesandeid ja kohustusi."