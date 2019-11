KOSE-ARDU NELJAREALINE: karud-hundid saavad liikuma, kohalike inimestega on lugu keerulisem

Kirjanik Jaan Rannap vaatas sel suvel suure huviga, kuidas tema kasvuhoone taha kõrget kivimüüri laotakse.Tee ja maja vahele kerkis kividest müratõkkesein, mis hiljuti sai peale sildi, et sellele ronimine on keelatud.“Aga mina tahaks teada, kuidas ma hakkan nüüd bussiga sõitma ja kust see buss üldse läheb!”See on küsimus, mida esitavad koos Jaan Rannapiga paljud Kose ja Kose-Risti inimesed.Praegu on Kose-Ristilt sõita soovijate elu üsna hea – seal peatuvad bussid, mis tulevad Tartust, Võrust, Viljandist ja Tallinnast.Edaspidi saab Kose-Ristile sisse sõita juba välja ehitatud liiklussõlme kaudu, mis jääb asumi Tartu-poolsesse osasse. On tulemas veel üks meil enneolematu uuendus: lisaks ökoduktile saavad loomad ülekäigukohad, mida valvab radar.