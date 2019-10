Kreeka, Tenerife või Gran Canaria | Kui lihtne on Eesti pensionäril hakata soojal maal kliimapagulaseks?

Üksteist aastat Tenerifel elanud Olavi Antons nimetab Kanaari saartel talvitujaid põguspagulasteks. Ta ütleb, et Eesti pensionärid tulevad enamasti kuuks kuni kolmeks, aga on ka neid, kes elavad talve eest varjul kuus kuud. Korteri üürihindade loogika on selline, et pikaajaliseks rendiks loetakse perioodi alates kuuest kuust. “Pikaajaline rent on loomulikult oluliselt soodsam – julgen pakkuda, et vähemasti poole soodsam. Sellepärast inimesed koopereeruvad enne siia sõitmist ja lepivad juba Eestis kokku, et näiteks Malle on oktoobrist jaanuarini ja Milvi jaanuarist aprillini.”

Tenerife giid Olavi Antons. Foto: Tiit Mõtus

Kui soovida üürida kahele inimesele pooleks aastaks korterit, siis Tenerife malli järgi on see ühe magamistoaga apartment. Hind oleneb peamiselt asukohast – mida lähemal ookeanile ja turismispiirkonnale, seda kallimaks elamine muutub.

“Kõige kallimad on korterid Costa Adejes ehk peamises turismipiirkonnas Tenerife lõunarannikul, kus korter alla 600 euro kuus naljalt ei maksa ja seda loetakse juba soodsalt saaduks. Pigem tuleks arvestada 100 või 200 eurot suurema summaga. Mööda rannikut lääne või ida suunas liikudes võib leida ka soodsama elamise. Viimastel aastatel on paljud Eestist pärit talvitujad valinud just Costa del Silencio või Las Galletase, mis jäävad Costa Adejest kümneminutilise auto- või pooletunnise bussisõidu kaugusele, aga hinnatase on soodsam. Veel soodsam on elada saare põhjakaldal, kust leiab kortereid ka näiteks 400 euro eest kuus. Arvestama peab sellega, et reeglina nõuavad korteriomanikud vähemalt ühe kuu üürisumma ulatuses tagatisraha.”

Gran Canaria pealinn Las Palmas on soodsam elukoht kui saare lõunarannik. Foto: Bengt Nyman/Wikipedia

Toit on odavam kui Eestis



Olavi soovitab Tenerifel korterit otsida kindlasti maakleri kaudu, mis välistab tõrked asjaajamises, aga lisab tehingule maakleritasu. Ja loomulikult kehtib reegel, et mida lähemale turistilõksule, seda rohekm küsivad maaklerid raha, seda kuni ühe kuu üürisummani. Kohalikes büroodes, kus Olavi sõnul pahatihti muud keelt peale hispaania keele ei räägita, on valdavalt kindel lepingutasu ja see on 100 kuni 200 eurot. Viimastel aastatel on aga elekter Tenerifel mitu korda kallimaks läinud ja võib ette tulla, et elektri ja vee eest küsib korteriomanik täiendavat tasu vastavalt näitudele. Levinud on ka sellised kokkulepped, et üürnik maksab kinni selle, mis ületab mingi kokkulepitud summa – näiteks kui vee- ja elektriarve on üle 100 euro, sest mõni käib näiteks iga päev vannis.

Loe veel

“Toit on Tenerifel odavam kui Eestis, iseäranis siis, kui juba tead, kus šopata. Rusikareegel on, et mida väiksem pood, seda kallim – hotellialune n-ö supermarket võib küsida ühe banaani eest sama palju kui päris supermarketite kett Mercadona terve kilo eest. Erandiks on siin fruteria’d ehk puu- ja juurviljapoed, kus hinnad on vaatamata poodide kitsastele oludele üldjuhul mõistlikud. Kes on kokkuhoiu peal väljas ja kokkab ise, saab kindlasti hakkama paari euroga päevas. Õlle- ja veinihindadest või tegelikult kogu alkoholist ma üldse ei räägiks, sest need on ikka kordades odavamad kui Eestis ja isegi Lätis.”

Sellises majas toimetab Aldo Maksimov oma perega. Foto: Aldo Maksimov

Ka kütus on Tenerifel palju odavam kui Eestis – euro liiter. Auto rentimine on samuti odav – kolmeks päevaks u 50 eurot. Kui kulu jagada autotäie inimeste peale, siis on mõistlik ka sel moel saart avastada.

Kohaliku bussifirma TITSA piletid maksavad mõne euro ringis, aga kui on plaanis palju mööda saart ringi sõita, siis tasub soetada kaks eurot maksev plastist kaart, kuhu saab peale laadida kuni 100 eurot ning pikemaid otsi kui 20 km sõites saab piletihinnast ka 10 protsenti alla.

Internetiga ei ole lihtne



“Eestist tulnu jaoks on Tenerifel ehmatavalt kallis ja raskesti kättesaadav internet. Püsiühenduse lepingut on võõramaalasel üsna võimatu teha, sest esiteks pole tal kohalikku isikukoodi ega pangakontot ja teiseks maksab see vähemasti poolesaja euro ümber kuus. Mina maksan näiteks kodus 61 ja kontoris 48 eurot.”

Olavi selgitab, et omanik pole tavaliselt nõus ise internetiühendust sisse panema ja seetõttu elavadki välismaalased ilma püsiühenduseta. Ehk püüavad hakakma saada selle internetiga, mis telefoni kaudu tuleb. “Seoses rändlustasude ohjamisega on minul näiteks telefonis kogu Euroopa Liidu territooriumil 7 GB andmesidet 13 euro eest. Telekat üle neti muidugi iga päev ei vaata, aga saab hakkama. Kohapeal on võimalik osta ka ettemaksuga Pay&Go kaarte, aga olen kuulnud palju nurinat, et nendelt kaob netimaht kahtlaselt kiiresti.”

Gran Canaria – väga erinevad hinnad