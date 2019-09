Kriitilises seisus Keri majaka saatus sõltub poliitikute tahtest

„Saatsime selle info neile edasi ning loodame nüüd, et Veeteede Amet saab konserveerimise ning loodetavasti ka restaureerimisega kiiremini edasi liikuda,” kinnitab Lippus.

Foto: Ain Alvela

Remont maksab vähemalt kaks miljonit eurot

Veeteede ameti kommunikatsioonijuht Madle Puusepp märgib, et Keri tuletorni rekonstrueerimine on ameti jaoks praegu kõige prioriteetsem projekt, kuna tegemist on ühe peamise navigatsioonimärgi ja olulise kultuurimälestisega Soome lahes.

Suurte laevateede vahetus läheduses olev tuletorn teenindab nii Muuga, Kunda kui ka Sillamäe sadamatesse suunduvaid laevu, kui ka ida-läänesuunalist laevaliiklust.

Keri tuletorni rekonstrueerimise eeldatav maksumus on üle kahe miljoni euro. Madle Puusepp selgitab, et summa on nii suur seetõttu, et tuletorn on amortiseerunud, osa välisseinast on alla varisenud. Samuti suurendab maksumust tuletorni asukoht kaugel väikesaarel. Seetõttu on ehitustöödeks vajaliku ehitusmaterjali, tehnika ja inimeste transport väga kulukas.

„Torni seisukorda jälgitakse jooksvalt kogu aeg. Täname Keri Seltsi ning saarevahte, kes on pidevalt saarel ja annavad operatiivselt infot muutustest. Viimane tellitud põhjalikum torni ülevaatus toimus aastal 2012,” räägib Puusepp.

” Loodame, et seekord tehakse positiivne otsus. Seda lootust toetab fakt, et tänu majanduskasvule on märgatavalt kasvanud sadamate käive ja külastatavus. Madle Puusepp

Ta lisab, et tõepoolest on tänapäeval teoreetiliselt võimalik ning märgatavalt odavam paigalda Kerile lihtsalt toru, post, sõrestiktorn ja majakatuli sinna otsa panna. Siiski peab arvesse võtma, et Keri torn on oma arhitektuurselt ülesehituselt maailmas unikaalne. Tegemist on tunnustatud ja ainulaadse kultuuripärandi ja mereajaloo kontekstis olulise objektiga. Seetõttu Veeteede amet toetab igati tuletorni rekonstrueerimist.

Tuletorn on valitud rahvusvahelise organisatsiooni IALA (International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities — Rahvusvaheline Meremärkide ja Tuletornide Administratsioonide Liit) poolt kogu maailma TOP 100 silmapaistvama ja erilisema tuletorni hulka.

Foto: AIN ALVELA

Keri tuletorn on maailmas TOP 100 hulgas

Loe veel

Juhul, kui tuletorn saaks rekonstrueeritud, oleks seda võimalik ka avada kõikidele huvilistele. Samas nendib Madle Puusepp, et Veeteede Ameti omavahenditest ei piisa paraku torni rekonstrueerimiseks. Vastavad vabad vahendid puuduvad ka Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi eelarves.

Siiski on Veeteede Amet riigieelarve koostamise raames esitanud täiendava rahastustaotluse, mille edukus sõltub riigieelarve ja riigi eelarvestrateegia aruteludest valitsuses ja Riigikogus.

Veeteede Amet on Keri tuletorni rekonstrueerimiseks riigieelarvest raha taotlenud juba kaks korda, kuid siiani pole raha eraldatud.

„Loodame, et seekord tehakse positiivne otsus. Seda lootust toetab fakt, et tänu majanduskasvule on märgatavalt kasvanud sadamate käive ja külastatavus. Selle tulemusena prognoosime sel aastal planeeritust enam veeteetasu laekumist. Kogutavate veeteetasude eesmärk on hoida korras seda taristut, sh tuletorne, mida tasu maksvad laevad kasutavad,” kirjeldab Puusepp olukorda.

Ta lisab, et võrreldes Kihnu tuletorni rekonstrueerimisega on Keri tööde maht ja skoop oluliselt suurem, kuna torn on palju rohkem kahjustatud.