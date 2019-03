Krista Habakukk: loodame maakogukondade manifesti ka uue valitsuse lauale viia

“Meie huvi on see, et poliitilised jõud ei vaataks teatud valdkondi erakondliku mätta otsast. Vahel tuleks riigimehelikult erakondlikest lubadustest tagasi astuda ja vaadata, et poliitika, mida tehakse riigi tasandil, oleks maal elavate inimeste huvides,” ütleb Habakukk. “Paraku näitavad poliitilised otsused, et mõnele on mugav, kui erinevad valdkonnad on omavahel konkurentsis.”

Külaliikumisel erakondlikku eelistust ei ole ning Habakukk leiab, et igas erakonnas on inimesi, kes on olnud külaliikumisega rohkem seotud. Ta ütleb, et maaelu temaatika jooksis enamike erakondade lubadustest läbi – mõnel rohkem ja mõnel vähem.

“Põllumajanduse poolelt käisid selgemaid sõnumeid välja sotsiaaldemokraadid, aga laiemat maaeluvaadet suutis plaanidesse sisse kirjutada Reformierakond. Keskerakonna maaelu arendamise teema oli pigem teenustekeskne, rääkides eelkõige tasuta ühistranspordist,” ütleb Habakukk.

Tema sõnul on külaliikumise probleem aastaid olnud see, et maaelu on erinevate ministeeriumite vahel killustatud.

“Ootus oleks, et maaeluministeerium jälgiks maaelupoliitikat kõige laiemalt, aga paraku pole nende hoovad siiamaani väga selged,” ütleb Habakukk.

Tasuta buss ei köida

Teemadeks, millega võiks külaliikumise seisukohalt tegeleda varasemast erinevalt, peab Habakukk kütuseaktsiisi ja ühistransporti.