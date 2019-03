Küberkurjategijad on petnud saarlastelt välja sadu tuhandeid

Kuressaare piirkonnapolitseinik Priit Sepp tõi välja, et 2019. aasta esimese kolme kuu jooksul on maakonnas registreeritud juba kaheksa kuriteojuhtumit, millega tekitatud varaline kahju on enam kui 200 000 eurot. Suur osa neist kahjudest on tekitatud kelmuse teel.

Vaadates tagasi aga eelnevatele aastatele, siis 2017. aastal registreeris politsei Sepa sõnul Saare maakonnas kokku 11 kuritegu, mille toimepanemiseks kasutati arvutit või mõnda arvutisüsteemi.

“Näiteks peteti ostu-müügi portaalis esemeid välja või pandi toime identiteedivargusi, st sooviti internetis teise inimesena esinedes kahjustada selle inimese mainet,” selgitas piirkonnapolitseinik Saarte Häälele. Varalist kahju tekitati nende kuritegudega toona üle 2000 euro.

Läinud aastal registreeriti aga arvuti või mõne arvutisüsteemi abil toimepandud kuritegusid 12 ja varalist kahju tekitati nende kuritegudega kokku üle 50 000 euro. Suure osa kahjudest olid jällegi tekitanud kelmid.

“Inimestelt peteti raha välja lubadusega, et väljaantud raha saadakse suure kasumiga tagasi,” rääkis Sepp. “Kahjuks liikus raha välisriikidesse ning inimesed lubatud kasu ei saanud.”

2018. aasta lõpus tabas aga ka Saaremaa ettevõtteid arvepettuste laine. “Kahjuks õnnestus kurjategijatel kaks ettevõtet eksiteele viia ning seeläbi suurt varalist kahju tekitada,” nentis Sepp.

Lisaks ettevõtjate vastu suunatud kuritegudele said Saaremaa elanikud kahel juhul kannatada ka interneti ostu-müügi portaalides. “Märkimisväärse kahju on sel aastal tekitanud ka inimeste soov kiiresti tulu teenida ning sel eesmärgil on petturitele ise suuri summasid üle kantud,” sõnas Priit Sepp.