KUHU MINNA, MIDA TEHA | Kalasadamad löövad taas väravad valla

Avatud sadamate päeval teevad väravad lahti paljud kalasadamad üle kogu Eesti.

Harjumaa: Ristna, Leppneeme, Tallinna Kalasadam

Hiiumaa: Roograhu, Tärkma

Läänemaa: Dirhami (esindusüritus), Topu

Peipsi: Kolkja, Räpina, Varnja

Pärnumaa: Lindi, Võiste, Japs, Pärnu Sauga sadam

Saaremaa: Nasva, Ringsu (Ruhnu), Mõntu

Virumaa: Võsu, Toila, Eisma

Võrtsjärve: Jõesuu, Valma



Igal sadamal on oma programm ja tegevust on tervele perele. Sadamates on kohal kalateadlased ja kalakokad; kohapeal saab osaleda käsitöötubades ja käia kalakohvikutes. Külastajate meelt lahutavad paadisõidud ja pillimehed ning lastele toimuvad kalaõpitoad ja õngekoolitused.

Sadamate programmidega saad tutvuda SIIN.

Kerge vaevaga leiad avatud kalasadamad kaardilt:

„Eesti on kalariik ja juba meie esivanemate toidulaual oli kala hinnatud söök,“ ütles maaeluminister Tarmo Tamm. „Eesti elanikel on vedanud, sest meie kalurid pakuvad neile värsket kala nii Läänemerest kui ka siseveekogudest. Avatud kalasadamate päev on hea võimalus sadamates uudistada ja näha, kuidas seal elu käib, teha kaluritega juttu, osta neilt äsja püütud kala ning veeta koos pere ja sõpradega üks meeleolukas päev.“