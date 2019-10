Kui poleks näinud, ei usuks – Läänemaal kasvab 280 viinamarjasorti

Ivar Soopan ivar.soopan@maaleht.ee RUS

"Ega ma ole ka sellega pikalt tegelnud – umbes 70 aastat," ütleb Läänemaa viinamarjakasvataja. Ivar Soopan

85aastane mees on hobiaiandusega tegelnud 70 aastat, kirjutab homne Maaleht. On see ikka hobi, kui viljapuuaias on 900 sorti ja pargis 150 liiki puid?