Kui suurt tulu teenis põllumees?

Mõnedel varasematel aastatel on põllumajandustoodangu väärtus ulatunud juba üle 900 miljoni, kirjutab Statistikaameti blogis analüütik Pille Veidenberg. Kuid viimased kolm aastat (2016 – 2018) on põllumajandusele üsna ebasoodsad olnud ning toodangu väärtus on jäänud väiksemaks. Selle aasta toodangu väärtuseks jäi 859 miljonit eurot.

Suurima osa põllumajandustoodangu väärtusest moodustab Eestis traditsiooniliselt loomakasvatustoodang. Aastal 2018 andis see 47%, samas kui taimekasvatustoodang panustas 41% ja ülejäänud osa tuli põllumajandusteenustest ja muudest lahutamatutest tegevustest.

Foto: Statistikaamet

Mis mõjutas toodangu väärtust ja tulu?

Taimekasvatustoodangu väärtusest üle poole moodustas tera- ja kaunvilja ning tehniliste kultuuride toodang, mis võrreldes eelmise aastaga vähenes 18%. Teravilja ja rapsi-rüpsi saagi vähenemist kompenseeris veidi parem teravilja hind. Kokkuvõttes vähenes taimekasvatustoodang 5%.

Loomakasvatustoodangust moodustab 58% piimatoodang, mille väärtus vähenes 6%. Väärtuse kahanemise põhjuseks oli ennekõike kokkuostuhinna langus. Loomakasvatustoodangu langust mõjutas suuresti veisekasvatus (27%). Langes nii veisekasvatustoodangu kogus kui ka hind. Seakasvatustoodang vähenes 4%. Seakasvatustoodangu kogus küll tõusis, kuid selle hind jällegi langes. Kokku kujunes loomakasvatustoodangu väärtuse languseks 8%.