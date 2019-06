Haini Ilonen tegutseb selle nimel, et vaikimise müür saaks lammutatud, sest vägi­vallatsejate avalikustamine on alusmüüriks rahulikule elule. Samuti loodab ta, et vägi­valdsest lähisuhtest väljamurdnuid edaspidi keegi ei “suukorvista.”

Sven Arbet