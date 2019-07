Maasikaid ostis Maalehe ajakirjanik Kristiina Viiron laborisse viimiseks 18. juuni hommikul Sepakõrtsi letist just seetõttu, et seal kinnitati: müüme isekasvatatut, mis pärit oma talu põllult! Katse tegemiseks oli see aga ülioluline, et maasikad oleks kindlasti kodumaised.